Khloé Kardashian (36) steht endlich zu ihren Eingriffen! In den vergangenen Jahren hatte die Reality-TV-Darstellerin immer wieder mit harter Kritik zu kämpfen gehabt – denn das Gesicht der Unternehmerin war kaum noch wiederzuerkennen. Zahlreiche Follower forderten deswegen, die Mutter der kleinen True Thompson (3) möge doch einfach zu ihren Beauty-OPs stehen. Lange schwieg Khloé zu dem Thema. Doch jetzt räumt sie ein: Ja, sie hat sich die Nase machen lassen – und noch hier und da nachgeholfen.

Im zweiten Teil der großen Keeping Up With The Kardashians-Abschlussshow sprach Moderator Andy Cohen (53) die 36-Jährige direkt auf ihre Verwandlung an – und bekam eine ehrliche Antwort: "Ich hatte eine Nasenoperation. Und alle regen sich so auf", meinte Khloé. Die On-Off-Freundin von Tristan Thompson (30) schilderte weiter, noch nie in einem Interview danach gefragt worden zu sein – und deswegen nicht darüber gesprochen zu haben. "Ich hatte auch einige Unterspritzungen. Kein Botox, darauf habe ich furchtbar reagiert", enthüllte sie zudem.

Von so viel Ehrlichkeit zeigten sich Khloés Fans total begeistert – und lobten die US-Amerikanerin dafür: "Sie ist stark, sexy, glücklich und selbstbewusst und sie ist wirklich eine inspirierende Frau!", schrieb ein User auf Twitter. Ein anderer Nutzer teilte die Meinung: "Khloés Ehrlichkeit ist so erfrischend. Sie ist meine Lieblingsschwester!"

Getty Images Kris Jenner mit Kourtney, Khloé und Kim Kardashian

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, 2021

Getty Images Khloé Kardashian bei einer Autogrammstunde 2015

