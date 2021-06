Von wegen Bros! Momo Lee packt über sein Verhältnis zu Meike Emonts aus. Der Muskelberg hat in der vergangenen Staffel von Temptation Island als Verführer mitgewirkt und es dort der damals noch vergebenen Meike besonders angetan. Die beiden durften sogar zusammen aufs Temptation-Date gehen, bei dem es abseits der Kameras sogar zum Kuss kam. Auch nach der Show trafen sich die beiden weiter, schließlich kehrte die Ex-Bachelor-Kandidatin als Single zurück – doch entgegen Meikes Behauptungen lief es zwischen ihnen alles andere als "bro-mäßig" ab!

"Mit einem Bro geht man nicht ins Bett", stellte Momo in einer Instagram-Story klar. Meike hatte zuvor in einem Promiflash-Interview erklärt, sich nur freundschaftlich gut mit dem Fitnessfan zu verstehen. Mehr würde aus ihnen aber nicht werden. "Das ist der größte Bullshit", entgegnete der Göttinger. Die beiden hätten sich nicht nur mehrfach beim Temptation-Date geküsst, auch nach dem Ende der Dreharbeiten sei es zwischen ihnen heiß her gegangen. "Da stehe ich auch zu und da braucht man nicht drumherum zu reden."

Obwohl Meike die Intensität ihrer Liaison in der Öffentlichkeit offenbar heruntergespielt hat, ist Momo aber nicht sauer auf sie – ganz im Gegenteil: "Fakt ist: Ich und Meike verstehen uns richtig gut. Ich habe nichts gegen Meike und andersrum genauso. Wir sind cool miteinander. Ich freue mich, sie kennengelernt zu haben", schloss er ab. Und damit ist nun wohl auch für Momo das Kapitel "Temptation Island" ein für alle Mal abgeschlossen.

