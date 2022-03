Meike Emonts spricht Klartext! Die ehemalige Bachelor-Kandidatin und ihr Ex-Partner Marcus Muth sind momentan bei Prominent getrennt zu sehen. In dem Format kämpfen sie mit sieben weiteren ehemaligen Paaren um das Preisgeld von 100.000 Euro. Doch bereits wenige Tage nach ihrer Ankunft in der Villa der Verflossenen kommt es zu ersten Spannungen zwischen den Teilnehmern. Einige VIPs – darunter Jenny Elvers – vermuten, dass Meike und Marcus überhaupt nicht getrennt sind. Mit Promiflash sprach die Influencerin jetzt ganz offen über die Vorwürfe: Was hält sie davon?

Im Promiflash-Interview stellte die 30-Jährige klar, dass sie die Anschuldigungen schon ein bisschen nachvollziehen könne, schließlich sei sie ihrem Ex in der Villa schnell ziemlich nahegekommen. Trotzdem würden die anderen VIPs aber ihre Vorgeschichte nicht kennen – und deshalb könne Meike nicht wirklich verstehen, warum hinter ihrem Rücken über sie geredet wird. Jedes Ex-Paar gehe schließlich anders mit einer Trennung um: "Die einen ignorieren sich, andere schreien sich an – und wir kuscheln halt noch miteinander. So ein toxisches On-off-Ding wünsche ich wirklich niemandem. Die Leute sollten eher Mitleid damit haben, dass zwei Menschen nicht mit- und nicht ohneeinander können."

Tatsächlich war es für die Kölnerin auch keine große Überraschung, dass Marcus in der Villa die Nähe zu ihr suchte – und sogar mit ihr kuscheln wollte. "Dass wir uns direkt nähergekommen sind, war mir klar. Seit der Trennung sind wir auch noch einmal zusammen verreist und da war auch alles beim Alten. Danach hatten wir aber wieder wochenlang keinen Kontakt", gab Meike ehrlich zu.

Alle Infos zu “Prominent getrennt – Die Villa der Verflossenen” auf RTL+.

