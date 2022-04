Meike Emonts und Marcus Muth haben es geschafft! Mit sieben anderen Ex-Pärchen traten die beiden bei Prominent getrennt an und bestritten Woche für Woche herausfordernde Challenges. Die zwei ehemaligen Temptation Island-Kandidaten schafften es sogar bis ins Finale, wo sie sich gegen Dominik Wirlend und Sarah Joelle Jahnel (32) behaupten mussten. Und tatsächlich: Meike und Marcus konnten sich gegen ihre Gegner durchsetzen!

In der Final-Challenge mussten die Kandidaten Dominosteine auf einem Gerüst platzieren, sie am Ende umwerfen und eine Glocke läuten lassen. Obwohl Meike und Marcus anfangs hinter Dominik und Sarah lagen, konnten sie am Ende doch aufholen und das Rennen machen. "Ich kann es gar nicht glauben, wirklich! Ich habe in meinem Leben noch nie was gewonnen. [...] Ich hätte nie gedacht, dass wir so ein gutes Team sind", freute sich Meike, nachdem die beiden sich in die Arme gefallen waren und ihren Sieg mit einem leidenschaftlichen Kuss besiegelt hatten.

Meike und Marcus entschieden sich dafür, das Preisgeld von 44.000 Euro zu teilen – und wussten sogar schon, was sie mit der Summe anstellen wollen. "Ja, der Gewinn, da haben wir uns tatsächlich mal gesagt, dass wir den in eine Paartherapie investieren wollen. Das sind wir uns beide auch schuldig", verriet Marcus.

Alle Infos zu “Prominent getrennt – Die Villa der Verflossenen” auf RTL+.

Anzeige

RTL / Seapoint Marcus Muth und Meike Emonts bei "Prominent getrennt"

Anzeige

RTL / Seapoint Marcus Muth und Meike Emonts, Ex-Paar

Anzeige

RTL / Seapoint Marcus Muth und Meike Emonts bei "Prominent getrennt"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de