Kehrt bei Meike Emonts und Marcus Muth nun endlich Frieden ein? Zwischen den Prominent getrennt-Kandidaten flogen in der Villa der Verflossenen andauernd die Fetzen. Der Wirtschaftsingenieur fühlt sich nämlich nicht wertgeschätzt von seiner Ex-Partnerin. Eigentlich haben sich die ehemaligen Turteltauben aber wieder vertragen. Doch weil die ehemalige Bachelor-Teilnehmerin keine Lust auf morgendlichen Sex hat, herrscht zwischen dem Ex-Paar nun schon wieder gedrückte Stimmung. Spätestens als Meike ihm dann auch noch eine Geschichte verheimlicht, platzt Marcus der Kragen...

In der neuen Folge sitzt die Kölnerin zusammen mit den anderen VIPs im Wohnzimmer. Dabei erzählt jeder von einer peinlichen Erfahrung beim Sex. Meike fackelt nicht lange und plaudert offen über ihre Erlebnisse, solange ihr Ex noch in seinem Zimmer verweilt. Wenig später stößt Marcus zur Gruppe – und ihm scheint es überhaupt nicht zu gefallen, dass er von der Erzählung nichts mitbekommen hat. Die 30-Jährige versucht die Situation zu klären, doch der Temptation Island-Star lässt sich darauf zunächst nicht ein. "Irgendwie bekommen wir die Tage rum. Ist mir einfach zu blöd, Meike", meint er sichtlich genervt. Doch die Influencerin stellt klar, dass sie ihn einfach nur schützen wollte.

Kurze Zeit später scheint die Diskussion aber wieder vergessen zu sein. "Er kam dann runter und dann habe ich gedacht, ich muss ihn mal ein bisschen aufmuntern, damit er bessere Laune kriegt. Ich habe mich zu ihm gesetzt und mich an ihn herangekuschelt", berichtet die Bachelor in Paradise-Bekanntheit. Und tatsächlich: Marcus scheint die Nähe seiner Ex-Partnerin total zu genießen.

