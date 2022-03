Konnten die Wogen zwischen Meike Emonts und Carina Spack (25) nach den Prominent getrennt-Dreharbeiten noch geglättet werden? Dass die Reality-TV-Bekanntheiten nicht das beste Verhältnis haben, dürfte mittlerweile längst kein Geheimnis mehr sein. Kein Wunder also, dass sie auch in der Villa der Verflossenen aneinandergerieten. Der Grund: Die Blondine soll auf dem Hinflug total über die Kölnerin hergezogen haben. Mit Promiflash sprach Meike nun über den Zoff: Hat sie sich inzwischen mit Carina ausgesprochen?

"Ich kann vergeben, doch nicht vergessen. Für mich ist sie durch, da gibt es nichts zu klären", stellte die 30-Jährige im Promiflash-Interview klar. Meike habe überhaupt nicht das Bedürfnis gehabt, nach den Dreharbeiten noch einmal das Gespräch zu ihrer einstigen Mitkandidatin zu suchen. "Habe genug Freunde und brauche so etwas nicht in meinem Leben", erklärte sie ihre Haltung.

Dass Carina in der Villa versucht hatte, ihr die Situation mit dem Hinflug zu erklären, schien die Influencerin nur wenig überzeugt zu haben. "Sie wollte sich einfach rausreden. Fakt ist, sie hat versucht mich schlecht zu reden", wetterte Meike. Dementsprechend sei sie auch nicht sonderlich traurig darüber gewesen, dass die Bachelor in Paradise-Beauty und ihr Ex Serkan Yavuz (28) nach der ersten Nominierung die Heimreise antreten mussten.

Alle Infos zu “Prominent getrennt – Die Villa der Verflossenen” auf RTL+.

RTL / Seapoint Meike Emonts, "Prominent getrennt"-Kandidatin 2022

RTL / Seapoint Carina Spack und Serkan Yavuz bei "Prominent getrennt"

RTL / Seapoint Marcus Muth und Meike Emonts bei "Prominent getrennt"

