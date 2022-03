Hat Marcus Muth die Trennung etwa noch nicht verarbeitet? Bei Prominent getrennt kämpft er gerade zusammen mit seiner Ex-Freundin Meike Emonts um das Preisgeld von 100.000 Euro. Eigentlich trennten sich die beiden nach ihrer Temptation Island-Teilnahme 2020 – das scheint der Kölner jedoch noch nicht ganz registriert zu haben. In der aktuellen Folge kamen Marcus fast die Tränen, weil Meike ihm zu wenig Aufmerksamkeit schenkte.

"Ich hab keinen Guten-Morgen-Kuss bekommen", beschwerte sich der 36-Jährige direkt zu Beginn der Folge und brach wegen seiner daraus resultierenden schlechten Laune einen handfesten Streit mit seiner Verflossenen vom Zaun. Nach der Challenge versuchten die beiden das zu klären, was aber nur in mehr Vorwürfe für Meike resultierte: Sie gäbe ihm nicht genug Kuscheleinheiten. "Ich könnte heulen", reagierte Marcus emotional auf den vermeintlichen Liebesentzug seiner Ex-Freundin. Das steigerte sich sogar so weit, dass er wutentbrannt begann, seine Koffer zu packen und sich für ein vorzeitiges Ende der Show bereitzumachen.

Meike fand nämlich klare Worte für sein Verhalten und hielt sich mit Mitleid eher bedeckt. "In meinen Augen hat Marcus einfach ein Aufmerksamkeitsproblem", machte sie deutlich. Das sei auch einer der Haupttrennungsgründe gewesen: "Er will mich den ganzen Tag einfach nur für sich alleine – aber wehe, ich gucke mal zu lange ins Handy." Nachdem es dann doch noch zum klärenden Gespräch unter den Augen von Doreen Dietel (47) und Patrick Eid gekommen war, vertrugen sich die beiden schließlich – und Marcus kam im Bett doch noch zu seinen Zärtlichkeiten.

Alle Infos zu “Prominent getrennt – Die Villa der Verflossenen” auf RTL+.

RTL / Seapoint Marcus Muth und Meike Emonts bei "Prominent getrennt"

RTL / Seapoint Meike Emonts, "Prominent getrennt"-Kandidatin 2022

RTL / Seapoint Marcus Muth und Meike Emonts bei "Prominent getrennt"

