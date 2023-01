Bekannte Reality-TV-Gesichter: Neue FKK-Datingshow kommt!

Ein neues hüllenloses Dating-Format geht schon bald an den Start! Die TV-Liebessuche mit nackten Kandidaten ist keine Neuheit. Bei Adam sucht Eva und Naked Attraction versuchten schon so einige Singles ihr Glück und sogar Promis zeigten sich dort, wie Gott sie schuf. In einer neuen Produktion können die Liebeshungrigen nun bald wieder alles von sich zeigen: "Dating Naked" geht an den Start – und zwar mit einigen bekannten Gesichtern!

Wie die Produktionsfirma EndemolShine Germany via Instagram verkündete, soll die neue Show ab dem 31. Januar auf Paramount+ verfügbar sein, wöchentlich soll es eine neue Folge geben. Die Protagonisten – Dater genannt – sind der ehemalige Temptation Island-Kandidat Fabio de Pasquale und die 20-jährige Single-Lady Lena Goldstein. Beide werden die Hüllen fallen lassen und zahlreiche Verlockungen näher kennenlernen – darunter Ex on the Beach-Bekanntheit Dennys, die Ex-Are You The One?-Kandidaten William Lopes und Jacqueline Siemsen und weitere Realitysternchen. Am Ende jeder Folge müssen die Verehrerinnen und Verehrer von Fabio und Lena entscheiden, ob sie die Insel mit einem Preisgeld verlassen oder die Bindung zu den Datern noch weiter vertiefen wollen.

Doch nicht nur die Kandidaten hat man schon in so mancher Reality-TV-Show gesehen, sondern auch die Moderatorin: Meike Emonts wird ihr Debüt als Host geben. Die Kölnerin kennt man bereits aus Sendungen wie Der Bachelor, Bachelor in Paradise, Prominent getrennt und "Temptation Island".

Anzeige

Instagram / fabio_de_pasquale Fabio De Pasquale, Realitystar

Anzeige

Instagram / willlopesdesousa William Lopes, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / meike_emonts Meike Emonts, Ex-Bachelor-Girl

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de