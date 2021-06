Kati drückt bei Princess Charming aufs Gaspedal – doch schießt sie dabei übers Ziel hinaus? Die Berlinerin buhlt in der ersten Staffel der Kuppelshow um Irinas Herz. In der fünften Folge durfte sie die Rechtsanwältin bereits bei einem Gruppendate auf einem Schiff näher kennenlernen. Bei der Ladys Night ergreift die freie Autorin wieder die Chance und sucht ein Vieraugengespräch mit der 30-Jährigen. Dabei geht sie sogar in die Vollen und drückt Irina kurzerhand einen Kuss auf die Lippen!

"Ich würde dich jetzt gerne küssen, aber ich habe Lippenstift drauf – aber nee, der ist eigentlich trocken", lacht Kati. Irina ist sich sicher, dass sie noch einen schönen Moment dafür finden würden – doch nichts da, so lange will Kati offensichtlich nicht warten und küsst sie. "Ich habe mich ganz leicht überrumpelt gefühlt, aber fand es andererseits auch irgendwie abenteuerlich – das mag ich ja", resümiert die Geküsste im Nachhinein.

Damit zieht Kati an anderen Kandidatinnen vorbei, die der Princess bisher noch nicht nähergekommen sind. Ein anderes Girl hat sich in dieser Folge aber vermutlich die Favoritenrolle gesichert: Lou. Sie konnte sich über das erste Übernachtungsdate freuen. Am nächsten Morgen schwärmte die 21-Jährige von ihrer gemeinsamen Nacht, gab aber zu: "Wir haben nicht miteinander geschlafen."

