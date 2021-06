Julia Holz hat jetzt einen weiteren Schritt im Kampf gegen den Krebs überstanden! Die Bloggerin, deren Wahlheimat eigentlich die Insel Mallorca ist, befindet sich zur Behandlung ihrer Krebserkrankung derzeit in der Berliner Charité, wo ihr jetzt in ihrer wohl schwersten Operation ihre Gebärmutter mitsamt der Krebszellen entfernt wurde. Sichtlich gezeichnet von dem harten Eingriff meldet sich Julia bei ihren Fans.

Neben Aufnahmen, die die Blondine mit Kanülen und Schläuchen in ihrem Krankenbett zeigen, gibt sie ein kurzes Update über den Verlauf der Operation: "Herbert, das A*schloch, ist endlich raus. Ich melde mich die Tage, bin noch nicht in der Lage dazu." Abschließend bedankt sie sich beim gesamten Team des Krankenhauses, das sie bei dem Eingriff begleitete.

Vor der OP hatte Julia ganz schön Bammel und erzählte: "Morgen um acht Uhr ist es so weit. Wir gehen dem Herbert an den Kragen. Ich habe Mega-Schiss. Ich werde mich die nächsten Tage auf jeden Fall nicht melden können." Es könnte sein, dass sie zunächst auf die Intensivstation des Berliner Universitätsklinikum komme, da der Eingriff sehr anstrengend für ihren Körper wird, kündigte sie im Voraus an.

Instagram / mrs.julezz Julia Holz, Mai 2021

Instagram / mrs.julezz Julia Holz, Influencerin

Instagram / mrs.julezz Julia Holz, Influencerin

