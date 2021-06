Julia Holz macht einen weiteren großen Schritt in Richtung Genesung! Im April machte die tragische Nachricht die Runde, dass die Influencerin an Gebärmutterhalskrebs erkrankt ist. Seitdem nimmt die Wahlmallorquinerin ihre Fans auf der beschwerlichen Reise mit. Im Juni wurde die Blondine bereits das zweite Mal operiert, nun muss sie sich erneut in die Obhut der Chirurgen begeben. Am morgigen Dienstag soll ihr Krebs wenn möglich endlich komplett entfernt werden! Im Netz gab Julia am Abend davor ihren Followern ein Update.

"Morgen um acht Uhr ist es soweit. Wir gehen dem Herbert an den Kragen. Ich habe Mega-Schiss. Ich werde mich die nächsten Tage auf jeden Fall nicht melden können", erklärte sie sichtlich angespannt in einer Instagram-Story. Es könne sein, dass sie zunächst auf die Intensivstation des Berliner Universitätsklinikum komme, da der Eingriff sehr anstrengend für ihren Körper wird. Genau deswegen ist Julia auch ein wenig besorgt: "Ich bin mega-aufgeregt und weiß gar nicht wirklich wohin mit mir. Ich habe Angst, dass ich danach dolle Schmerzen habe oder die sogar noch mehr finden werden, wenn sie den Bauch aufmachen", erzählte sie.

Konkret werde bei der Operation nicht nur die befallene Gebärmutter entnommen: "Es wird auch geschaut, ob die sogenannten Wächterlymphknoten befallen sind. Aber ich bin frohen Mutes und bin froh, dass das morgen passiert. Ich habe keinen Bock mehr auf die Scheiße mit dem Krebs. Es nervt", stellte sie klar. Sobald es Julia danach ist, werde sie sich bei ihrer Community melden. Und die wird ihr morgen früh sicherlich tausendfach die Daumen drücken!

Instagram / mrs.julezz Influencerin Julia Holz und ihre Tochter

Instagram / mrs.julezz Julia Holz, Mai 2021

Instagram / mrs.julezz Julia Holz, Influencerin

