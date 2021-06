Mark Hoppus teilt seinen Fans nun ein paar schlimme Neuigkeiten mit. Der Bassist, der vor allem mit seiner Rockband Blink-182 große Berühmtheit erlangte, hält sein Privatleben weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Umso überraschender war nun ein Foto des Sängers in einer Arztpraxis – das er allerdings schnell wieder löschte – mit dem er andeutete, dass er an Krebs erkrankt ist. Wenig später veröffentlichte der "All the Small Things"-Interpret einen weiteren Post, in dem er nun bestätigt: Ja, er hat Krebs.

"In den vergangenen drei Monaten habe ich mich wegen meiner Krebserkrankung einer Chemotherapie unterzogen. [...] Es ist sche*ße und ich habe Angst", schreibt Mark in seiner Instagram-Story. Gleichzeitig sei er aber unglaublich froh, mit so tollen Ärzten gesegnet zu sein sowie einer Familie und Freunden, die ihm helfen, diese schwierige Zeit durchzustehen. "Ich habe noch Monate der Behandlung vor mir, aber ich versuche, hoffnungsvoll und positiv zu bleiben", fügt der 49-Jährige hinzu.

Der Musiker bedankt sich auch für den Support seiner Fans und die vielen lieben Nachrichten, die er seit dem inzwischen gelöschten Post erhalten hat. "Ich kann es nicht erwarten, krebsfrei zu sein und euch alle bei einem Konzert in hoffentlich naher Zukunft zu sehen", betont Mark abschließend.

Anzeige

Jason Mendez / MEGA Die Jungs von Blink-182

Anzeige

Getty Images Mark Hoppus im Juni 2019

Anzeige

Getty Images Mark Hoppus, Sänger

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de