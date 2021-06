Sind die Bachelorette-Boys ganz nach Maxime Herbords (26) Vorstellungen? Schon seit ein paar Wochen ist bekannt, dass die ehemalige Bachelor-Teilnehmerin ab kommendem Juli selbst Rosen verteilen wird. Nach ihrer Trennung von David Friedrich (31) tritt die Brünette in die Fußstapfen von Gerda Lewis (28) und Melissa Damilia (25). Jetzt ist auch offiziell, welche Männer sich ins Liebesabenteuer stürzen werden. Aber könnten die rein äußerlich überhaupt bei Maxime punkten?

In einem RTL-Interview hat die Beauty bereits vorab beschrieben, wie der Mann ihrer Träume sein müsste. "Ich mag Männer mit lockerer und künstlerischer Ausstrahlung, wenn er zum Beispiel so aussieht, als wäre er morgens zum Kleiderschrank gegangen und hätte sich einfach etwas übergeworfen", verriet sie. Der Look solle dabei aber trotzdem lässig und stylish sein. Ob Dario Carlucci, Dominik Bobinger (30) und Co. diesen Vorstellungen entsprechen? Für die ersten Pressefotos haben sie sich zumindest ordentlich in Schale geschmissen oder in Badehosen die Muskeln spielen lassen. Nach einem unbedachten Griff in den Kleiderschrank sieht das derzeit zumindest noch nicht aus.

Die 26-Jährige hat aber auch noch eine andere Schwäche bei Männern. "Dreitagebart und ein nettes Lächeln finde ich auch toll", gab sie preis – und damit können tatsächlich so ziemlich alle Herren des Bachelorette-Casts dienen. Viel wichtiger sei Maxime aber der Charakter. "Ein Mann muss offen und ehrlich sein, sollte gut zuhören und auch auf das eingehen, was ihm sein Gegenüber erzählt", beschrieb sie ihren Wunschpartner.

Alle Infos zu "Die Bachelorette" auf TVNow.

Anzeige

TVNow Bachelorette-Teilnehmer Dominik Bobinger

Anzeige

TVNow Bachelorette Maxime Herbord

Anzeige

TVNow Bachelorette-Teilnehmer Max Adrio

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de