Yeliz Koc (27) gibt ein neues Babybauch-Update! Die ehemalige Bachelor-Kandidatin und ihr Liebster Jimi Blue Ochsenknecht (29) werden bald zum ersten Mal Eltern: Sie erwarten eine Tochter! Regelmäßig hält die Influencerin ihre Fans im Netz auf dem Laufenden – und versorgt sie mit neuen Bildern von ihrem wachsenden Bäuchlein. Mittlerweile dürfte die Influencerin bereits in der 24. Schwangerschaftswoche sein: Im Netz zeigt Yeliz nun stolz, wie groß ihre Babykugel schon ist.

In ihrer Instagram-Story postet die ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Bewohnerin jetzt ein Spiegelselfie von sich aus ihrem Griechenlandurlaub. Auf dem Foto setzt Yeliz ihre Körpermitte in einem mintfarbenen Bikini in Szene. Im Vergleich zu vorherigen Schnappschüssen wirkt ihr Bauch mittlerweile auch schon deutlich runder. Während ihr Kind in der vergangenen Woche noch die Größe einer Kokosnuss hatte, dürfte es mittlerweile so groß wie eine Honigmelone sein.

Leider geht es der gebürtigen Hannoveranerin jedoch schon seit Monaten immer wieder ziemlich schlecht: Sie leidet an Hyperemesis gravidarum, einer besonders starken Form der Schwangerschaftsübelkeit. Deshalb wolle die TV-Bekanntheit auch kein weiteres Baby mehr bekommen. "Ich bin zufrieden mit einem eigenen, möchte dann aber definitiv adoptieren – und wenn möglich, eine Leihmutterschaft", erklärte sie in einem Q&A Ende Mai.

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, TV-Bekanntheit

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, Influencerin

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc im Juni 2021 auf Kos, Griechenland

