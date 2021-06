Beauty & The Nerd geht wieder los! Im vergangenen Jahr hatte die Schwindelei vom Staffel-Gewinner Ilya viel Aufsehen erregt. Kurz vor dem Finale der Reality-TV-Show war herausgekommen, dass der 21-Jährige in einer Beziehung und – anders als zuvor von ihm angegeben – nicht mehr Jungfrau sei. Ob es in der neuen Staffel ebenfalls solche großen Enthüllungen geben wird? Davon können sich die Fans ab dem 5. August immer donnerstags auf ProSieben überzeugen.

Laut einer offiziellen Pressemitteilung von ProSieben vom Mittwoch wagen sich ab Anfang August acht zurückhaltende Einzelgänger, die Nerds, in das spannende Abenteuer. Gedreht wurden die neuen Episoden in einer Villa auf Zypern. Um das große Umstyling und ein Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro ergattern zu können, müssen die Paare in der Show zusammenarbeiten. Jeden Donnerstag wird zukünftig eine neue Folge auf ProSieben ausgestrahlt. Auch im Internet bei JoynPlus+ wird die dritte Staffel zu sehen sein.

Während die acht selbstbewussten Schönheiten, die Beautys, bisher noch unbekannt sind, verriet der Sender bereits, wer die Nerds sind. Genau wie im vergangenen Jahr kommen die Kandidaten im Alter zwischen 18 und 31 Jahren aus den verschiedensten Teilen Deutschlands – von Augsburg im Süd bis hin zu Kiel im Norden. Außerdem geht gleich von Beginn an ein weiblicher Nerd mit an den Start. Die 27-jährige Teresa aus Würzburg ist Spieletesterin und singt eigenen Angaben zufolge sehr gern – am liebsten auf Elbisch.

