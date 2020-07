Er sorgte jetzt für Fassungslosigkeit! Kim und Illya lernten sich bei dem beliebten TV-Format Beauty & The Nerd kennen und wuchsen als Team zusammen. Im großen Finale konnten sie sich sogar gegen ihre Mitstreiter durchsetzen und sich den Sieg sichern. Doch bei der Wiedersehens-Show sorgte der 21-Jährige nun für ordentlich Aufruhr: War Illya etwa schon während der Dreharbeiten in einer festen Beziehung?

Im TV bestätigte Illya nun, dass er mittlerweile – also nach der Zeit in Ibiza – eine Freundin habe. Seine ehemaligen Mitstreiter erinnerten sich allerdings an eine etwas andere Version dieser Geschichte. "Jetzt komme ich zu meiner Freundin", soll sich Illya schon im Flugzeug zurück in die Heimat gefreut haben. "Das heißt einfach, dass du nicht ganz ehrlich warst und wenn man bei so einem sozialen Experiment mitmacht, sollte man ehrlich sein", wurde ihm unterstellt.

Vor allem seine ehemalige Teamkollegin Kim zeigte sich fassungslos. Sie könne nicht glauben, dass er sie belogen habe. "Ich habe dir erklärt, wie eine Vagina von innen aussieht", hielt sie ihm vor – denn: Während der Show ging sie davon aus, dass Illya Jungfrau sei. Er selbst wollte allerdings nicht so wirklich Klartext sprechen. "Aus rechtlichen Gründen kann ich dazu keine Aussage treffen", meinte er.

