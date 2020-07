Dieses Team darf sich jetzt so richtig freuen! In der TV-Show Beauty & The Nerd kämpften in den vergangenen sechs Wochen ursprünglich 14 Kandidaten um die Gewinnsumme von 50.000 Euro. Für das große Finale hatten sich Kim und Illya, sowie Annabel und Elias qualifiziert. Doch welches Team konnte das Reality-TV-Format schließlich für sich entscheiden? Jetzt stehen die Gewinner von "Beauty & The Nerd" endlich fest!

Die Beautys und die Nerds traten ein letztes Mal bei zahlreichen spannenden Challenges unter der Sonne Ibizas an. Zuletzt mussten die vier Finalisten auch die Luxus-Villa gegen ein Zelt eintauschen und bei einer Schnitzeljagd brillieren. Doch auch das konnte ein Team nicht aus der Ruhe bringen – Kim und Illya! Sie konnten sich beim Klettern am Mast gegen ihre Mitstreiter durchsetzen und durften sich schließlich über den Titel und die Siegerprämie von 50.000 Euro freuen.

Während der finalen Folge zeigte sich Kim bereits selbstbewusst. "Ich würde es schon so einschätzen, dass wir eines der stärksten Teams im Haus sind, wenn nicht sogar das stärkste", meinte sie. Habt ihr damit gerechnet, dass Kim und Illya gewinnen? Stimmt ab!

Instagram / annabelandersonmusic Annabel von "Beauty & The Nerd"

ProSieben/Arne Weychardt Illya von "Bauty & The Nerd" beim Umstyling

Instagram / kimschiele Kim von "Beauty & The Nerd"



