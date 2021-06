Glamour, Glanz und Co. – die royalen Hochzeiten gehören zu den wohl prunkvollsten Veranstaltungen der Königshäuser! Doch auch bei den Blaublütern ist offenbar nicht alles Gold, was glänzt. Promiflash stellt euch zehn Fakten rund um die Zeremonien der britischen Familie von Queen Elizabeth II. (95) und ihren Liebsten vor: Von kleinen Patzern am Altar bis hin zu Überraschungen, die schon weit vor dem eigentlichen Jawort stattfanden...

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de