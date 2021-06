Wie sieht eigentlich die Vergangenheit von Toby Gad aus? Seit Mittwoch ist es offiziell: Der Produzent ist neben Dieter Bohlens (67) Nachfolger Florian Silbereisen (39) und Countrystar Ilse DeLange (44) das dritte Mitglied der neuen DSDS-Jury. Während seine beiden Kollegen im TV-Geschäft bereits relativ bekannt sind, feiert der gebürtige Münchner in der Castingshow sein Debüt vor der Kamera. Promiflash stellt euch Toby vor!

In Sachen Musik hat Toby eine Karriere wie aus dem Bilderbuch vorzuweisen. Bereits in jungen Jahren wurde der 53-Jährige von seinen Eltern musikalisch gefördert und konnte bereits mit vier Jahren Banjo und Klavier spielen. Mit seinem Bruder Jens produzierte Toby im Teenie-Alter erste Songs. Anfang der 90er traf der Songwriter auf Künstlerin Jacqueline Nemorin – mit ihrer Zusammenarbeit an einem Album gelang Toby der kommerzielle Durchbruch. Ende 2000 zog der damals 32-Jährige dann nach New York und startete voll durch.

Toby knüpfte fleißig Kontakte und war in kürzester Zeit an mehreren Hits von internationalen Musikgrößen wie Ricky Martin (49), Fergie (46), Beyoncé (39), Natasha Bedingfield (39), Selena Gomez (28), Chrissy Teigen (35) oder John Legend (42) beteiligt. 2014 wurde Toby vom amerikanischen Musikmagazin Billboard sogar auf Platz drei der Top-Musikproduzenten aufgelistet. An Erfahrung in der Musikbranche dürfte es ihm also nicht mangeln.

Getty Images Toby Gad, Songwriter

Getty Images Toby Gad, Mitglied der DSDS-Jury

Instagram / tobygadmusic Toby Gad und Chrissy Teigen

