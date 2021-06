Endlich ist offiziell, wer in die Fußstapfen von Dieter Bohlen (67) und Co. treten wird! Bereits im März ging ein Beben durch die beliebte Castingshow: Es wurde öffentlich, dass der Poptitan nach 18. Staffeln nicht länger Teil der Jury und somit auch der Show sein wird. Lange wurde anschließend darüber spekuliert, wer wohl seine Nachfolge antreten könnte. Nun gab der Sender endlich bekannt: Schlagerbarde Florian Silbereisen (39), Country-Lady Ilse DeLange (44) und Produzent Toby Gad werden 2022 über den neuen Superstar entscheiden!

RTL bestätigte die Neubesetzung gerade erst in einer Pressemitteilung. Dass der Sender mit dem Traumschiff-Star bereits in Verhandlungen steht, war schon vor einigen Tagen durchgesickert. Offenbar hat das Angebot Florian nach seinem ersten DSDS-Gastauftritt in der vergangenen Staffel gefallen – und er hat den Job angenommen. Mit Ilse ist ebenfalls eine waschechte Musikgröße mit von der Partie: Die Niederländerin landete 2019 beim Eurovision Song Contest auf dem zweiten Platz und hat schon zigtausende Platten verkauft.

Noch eher unbekannt dürfte für viele der dritte Juror im Bunde sein: Mit Toby Gad hat sich RTL einen internationalen Produzenten und Songwriter ins Boot geholt. Er arbeitete schon mit den ganz Großen der Branche wie John Legend (42), Beyoncé (39), Fergie (46), Madonna (62) oder auch Selena Gomez (28) zusammen. Der Sender ist auf jeden Fall sicher, dass die neue Jury-Konstellation gut ankommen wird: "Mit Florian Silbereisen, Ilse Delange und Toby Gad ist es uns nicht nur gelungen, geballte Musik-Expertise in der Jury zu vereinen, sondern DSDS auch eine Frischekur zu verpassen, die noch mehr Herzblut und Empathie mit sich bringt und den Spaß dabei ganz sicher nicht zu kurz kommen lässt", erklärt Unterhaltungschef Kai Sturm (60).

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Mike Singer, Maite Kelly und Dieter Bohlen

Anzeige

Thomas Burg/ Action Press Florian Silbereisen bei DSDS 2020

Anzeige

Instagram / ilsedelangemusic Ilse DeLange, "Let's Dance"-Kandidatin 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de