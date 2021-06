Kader Loth (48) nimmt die Kandidaten der diesjährigen Die Alm-Staffel ganz genau unter die Lupe! Am heutigen Donnerstagabend geht das Reality-TV-Format nach langer Pause in eine neue Runde. In der ersten Staffel von 2004 lebte die TV-Bekanntheit selbst für einige Tage in der Berghütte – und zog als Almkönigin wieder aus. Bevor sich die zehn Promis ebenfalls der Herausforderung stellen, gibt Kader ihre persönliche Einschätzung des Casts ab!

Für Kader steht die Platzierung auf dem Siegertreppchen bereits fest. "Auf dem ersten Platz sehe ich Magdalena Brzeska (43), auf Platz zwei könnte es Mirja du Mont (45) schaffen und Platz drei könnte sich Hollywood Matze erkämpfen", mutmaßte die Berlinerin gegenüber Bild. Magdalena sehe die TV-Bekanntheit besonders aufgrund ihrer Einstellung als Siegerin – in Kaders Augen sei die Sportlerin eine echte Powerfrau, die sich für nichts auf der Alm zu schade sein könnte. Mirja hingegen könne die 48-Jährige noch nicht richtig einschätzen: "Sie könnte uns überraschen. Schlechte Karten hat sie sicher nicht!"

Bei Hollywood Matze ist sich Kader ziemlich sicher, dass er die Rolle des Holzfällers oder Schlachters auf dem Hof übernehmen könnte – das frische Fleisch könnte dann prompt Christian Lohse (54) mit seinen Fähigkeiten am Herd verarbeiten. Allzu große Hoffnung setzt Kader allerdings nicht in den TV-Koch: "Wenn man ihn provoziert, könnte er schnell das Handtuch schmeißen. Er wird nicht weit kommen." Immerhin etwas, im Gegensatz zu Aaron Hundhausen – den einstigen Ex on the Beach-Kandidaten würde Kader nämlich offenbar am liebsten aus dem Cast streichen: "Er wirkt auf mich wie eine eitle Schlafmütze! Langweilig – er wird nur die Sendezeit verschwenden!" Mitstreiterin Katharina Eisenblut schneidet in Kaders Cast-Check genauso schlecht ab: Die ehemalige DSDS-Teilnehmerin sei ihr bisher unbekannt und werde das auch bleiben.

Doch wer weiß, vielleicht kommt mit Kandidatin Vivian Schmitt ja auch ordentlich Leben in die Bude. Die Erotikdarstellerin könnte die Köpfe ihrer männlichen Mitbewohner ordentlich verdrehen – oder auch nicht. "Ich vermute, sie wird mit dem Alm-Leben komplett überfordert und sich für viele Tätigkeiten zu schade sein", stellte Kader vorab klar. Bei dem Ex-Bachelorette-Boy Ioannis Amanatidis (31) geht die Almkönigin von einer XXL-Portion Eitelkeit aus: "Er ist ein typischer Schönling und maximal ein langweiliger Mitläufer!" Auch über Dragqueen Yonce Banks verliert sie kein gutes Wort: "Sie wird als Oberzicke agieren. Wenn ihre Schminke schmilzt und sie melken muss, wird man sehen, ob sie wirklich richtige 'Eier' in der Hose hat!" Von Ex-Temptation Island-Girl Siria Campanozzi (21) ist Kader hingegen wieder überzeugt: "Sie könnte es weit bringen!"

ProSieben/Benjamin Kis Magdalena Brzeska bei "Die Alm"

ProSieben/Benjamin Kis Mirja du Mont bei "Die Alm"

ProSieben/Benjamin Kis Hollywood Matze bei "Die Alm"

ProSieben/Benjamin Kis Sternekoch Christian Lohse bei "Die Alm"

ProSieben/Benjamin Kis Aaron Hundhausen, "Die Alm"-Kandidat 2021

ProSieben/Benjamin Kis Katharina Eisenblut, "Die Alm"-Kandidatin 2021

ProSieben/Benjamin Kis Vivian Schmitt, "Die Alm"-Teilnehmerin 2021

ProSieben / Benjamin Kis Ioannis Amanatidis bei "Die Alm"

ProSieben/Benjamin Kis "Queen of Drags"-Siegerin Yonce Banks bei "Die Alm"

ProSieben/Benjamin Kis "Temptation Island"-Bekanntheit Siria Campanozzi bei "Die Alm"

