Zuckersüße Nachrichten von Tessy Antony (35)! Nachdem sich die Unternehmerin und Prinz Louis von Luxemburg nach über zehn gemeinsamen Ehejahren im Februar 2017 getrennt hatten, blieb sie nicht lange allein: Sie lernte ihren jetzigen Verlobten Frank Floessel kennen. Anfang Februar verkündete das Paar, dass es sein erstes gemeinsames Kind erwartet. Ihre beiden Söhne Prinz Gabriel und Prinz Noah bekommen also bald ein Geschwisterchen! Jetzt verriet Tessy auch endlich das Geschlecht ihres Babys.

Auf ihrem Instagram-Account lüfteten die zwei Turteltauben nun endlich das große Geheimnis. In einem Video öffneten Tessy und Frank eine Piñata – und blaues Konfetti fiel herunter. Damit steht fest: Die beiden bekommen einen Sohn! Die 35-Jährige darf sich also über einen weiteren Jungen in der Familie freuen. "Stolzer Papa! Ein zukünftiger Sohn", schwärmte die gebürtige Luxemburgerin.

Ihre Schwangerschaft hatte Tessy im Februar ebenfalls auf Instagram bekanntgegeben: Sie postete ein Foto, auf dem Frank ihren Bauch liebevoll festhält. "Der Frühling ist die beste Wachstumszeit für zarte Blumen", schrieb sie darunter und kündigte so ihren Nachwuchs an.

