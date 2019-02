Während die Kritik an Herzogin Meghan (37) in den sozialen Netzwerken nicht abreißt und ihre Halbschwester wieder und wieder öffentlich über die Herzogin herzieht, gibt es auch immer mehr Menschen, die sich hinter die werdende Mutter stellen. Zuletzt haben fünf enge Freundinnen in einem Interview eine Lanze für Meghan gebrochen. Nun bekommt die 37-Jährige royalen Beistand: Tessy Antony (33), Prinzessin von Luxemburg, nimmt die Herzogin von Sussex im Netz in Schutz.

Sie kommentierte einen Tweet des britischen Online-Magazins Royal Central mit den Worten: “Entweder man weiß, wie das ist, oder man ist lieber still. Es ist nicht schön, schlecht über jemanden zu reden, nur weil man die Anonymität des Internets genießt.” Tessy, die sich 2017 von Prinz Louis von Luxemburg getrennt hat, empfiehlt: “Bleibt freundlich!!! Das ist das neue ‘Cool’! Sie verdient das nicht.” Immer wieder tauchen auch Gerüchte über Meghans angeblich schlechte Beziehung zu ihrer Schwägerin, Herzogin Kate (37), auf.

Sarah Ferguson (59), die Herzogin von York, ist der Meinung, Kate und Meghan würden gegeneinander ausgespielt werden – ebenso wie Sarah früher in der Öffentlichkeit gegen Prinzessin Diana (✝36). Die öffentliche Kritik an den britischen Herzoginnen heute erinnere sie daran, “wie die Leute versuchten, Diana und mich immer als Rivalinnen darzustellen, doch das ist etwas, was wir beide niemals so fühlten”, wie sie in einem Essay für das Hello!-Magazin schreibt.

Mark Renders / Getty Tessy Antony und Prinz Louis von Luxemburg beim Luxemburger Nationalfeiertag 2015

Anzeige

MEGA Herzogin Meghan bei den Endeavour Fund Awards 2019 in London

Anzeige

Rex Features Prinzessin Michael of Kent, Sarah Ferguson und Prinzessin Diana

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de