Tessy Antony (35) hat sich noch einmal getraut! Die Luxemburgerin war vor Jahren durch ihre Heirat mit Prinz Louis von Luxemburg zur Prinzessin und damit ziemlich bekannt geworden. Nach der Scheidung 2019 musste die Blondine zwar ihren royalen Titel wieder abgeben, wurde aber immerhin mit einer neuen Liebe beschenkt: Mit ihrem derzeitigen Partner Frank Floessel erwartet Tessy ein Baby – und jetzt haben die beiden ihre Romanze mit einer Hochzeit gekrönt!

Auf ihrem Instagram-Profil teilte die werdende Dreifachmama am Freitagabend einige Bilder der Zeremonie. In einem weißen Kleid strahlt die Braut in die Kamera, während sie die Hand ihres Bräutigams hält – und vor allem ihr großer Babybauch zieht alle Blicke auf sich. Zu der Fotoreihe schrieb Tessy glücklich: "Wir haben 'Ja' gesagt. Hier sind einige Eindrücke unseres absolut wunderschönen Tages. Danke für all die lieben Nachrichten und Glückwünsche!"

Zu dem besonderen Anlass veröffentlichte Tessy auch neue Fotos ihrer beiden Söhne Prinz Gabriel von Nassau (15) und Prinz Noah von Nassau. Gemeinsam mit ihrer Stieftochter Julia waren die beiden Jungs natürlich bei der Feier dabei – und zeigten sich in ihren schicksten Anzügen.

ActionPress Tessy Antony

Instagram / tessy_from_luxembourg Prinz Gabriel von Nassau

Instagram / tessy_from_luxembourg Tessy Antony (Mitte) mit Stieftochter Julia und Sohn Noah

