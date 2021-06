Matthias Höhn (25) muss bald erneut die Umzugskisten packen! Nachdem bereits Krisengerüchte um den ehemaligen Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin und Jenefer Riili die Runde gemacht hatten, zog er Anfang Mai aus ihrem gemeinsamen Haus in München aus. Übergangsweise lebt er derzeit in Berlin – verkündete jedoch schon kurz nach der Trennung in einem Promiflash-Interview, wegen seines Söhnchens Milan (3) noch in diesem Jahr in die bayerische Landeshauptstadt zurückkehren zu wollen. In Kürze steht sein Umzug bevor!

In einer Instagram-Story gibt Matthias jetzt ein Update zu seiner Wohnsituation und verrät, dass er endlich eine Bleibe in Süddeutschland gefunden hat: "Zum 1. August ziehe ich nach München. Drei Minuten Fußweg von Milan, also perfekte Lage, perfekte Wohnung!", freut er sich. Am kommenden Sonntag würde er bereits den Mietvertrag unterschreiben.

Auf Nachfrage eines Fans macht der 25-Jährige deutlich, dass er seinen Sohn unbedingt regelmäßig sehen und bei sich haben möchte – und aus diesem Grund überhaupt in seine Nähe zieht: "Na klar, das ist ja der Sinn dahinter. Ich bin jetzt hier in Berlin und das ist so eine Entfernung, das möchte ich einfach nicht", stellt der Schauspieler klar.

Anzeige

Instagram / matthiashnofficial_ Matthias Höhn, Ex-"Berlin - Tag & Nacht"-Darsteller

Anzeige

Instagram / matthiashnofficial_ Matthias Höhn, Influencer

Anzeige

Instagram / matthiashnofficial_ Schauspieler Matthias Höhn im September 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de