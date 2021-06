Liz Kaeber (28) heizt ihrer Online-Gemeinde mal wieder ordentlich ein! Wie fast eine Million Follower nur zu gut wissen, zeigt das schöne Instagram-Model sehr gerne, was es hat. Aktuell urlaubt die Beauty wie viele andere Influencer auf Mallorca. Das bedeutet für ihre Fans: Es gibt einen heißen Urlaubsschnappschus nach dem nächsten! Liz' neustes Posting ist nun aber besonders sexy geraten...

Via Instagram veröffentlichte sie jetzt ein hübsches Sommerfoto: Die braun gebrannte 28-Jährige rekelt sich hier mit einem entspannten Lächeln im Gesicht auf einem Strandtuch in der spanischen Sonne – dabei trägt Liz nur einen Sonnenhut und ein knappes Bikinihöschen. Bikinioberteil? Fehlanzeige! Da will wohl jemand Bräunugsstreifen vermeiden... Für das Foto jedoch verdeckt die Strandnixe ihre Brüste elegant mit einem Arm.

Auch die restlichen Fotos aus ihrem Urlaub können sich wirklich sehen lassen! Auf einem anderen Bild posiert Liz verführerisch in einem Pool – auch hier hat sie ihr Bikinioberteil "vergessen". Ihre Fans und Freunde feiern sie für die selbstbewussten Fotos. So schwärmte Influencer-Kollegin Gerda Lewis (28) zum Beispiel: "Weniger ist mehr!"

Instagram / lizkaeber Liz Kaeber, Influencerin

Instagram / lizkaeber Liz Kaeber auf Mallorca

Instagram / lizkaeber Liz Kaeber auf Mallorca

