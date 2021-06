Ihr altes Leben will Irina nach Princess Charming nicht hinter sich lassen. Die 30-Jährige ist in der ersten Staffel der Lesben-Kuppelshow auf der Suche nach der Liebe. Durch den Schritt vor die Kamera hat sie nicht nur schon viel positives Feedback bekommen, sondern es auch geschafft, sich innerhalb weniger Folgen eine große Community aufzubauen. Doch obwohl ihre Karriere im Reality-TV gerade Fahrt aufnimmt, möchte sie ihren alten Beruf nicht an den Nagel hängen.

"Ich habe meinen normalen Job – und gucke gerade, dass ich alles unter einen Hut bekomme. Also 'Princess Charming', der kleine Hype, der ausgelöst wurde – gerade innerhalb der Community", erklärt Irina in Amira Pochers (28) Podcast "Hey Amira". Sie möge ihren Job, würde sich aber auch gerne den neuen Sachen widmen, die sich durch ihren TV-Auftritt ergeben haben – so ähnlich, wie es ihr Prince Charming-Kollege Nicolas Puschmann (30) mache. "Gerade merke ich, das macht superviel Spaß, was gerade kommt. Das Feedback, die Leute feiern das – und das beansprucht natürlich auch irgendwie Zeit", gibt sie Einblicke.

Tatsächlich punktet das Format bei den Zuschauern schon seit der ersten Folge. "So ein tolles queeres Format", schrieb ein User auf Twitter. Auch die Kandidatinnen kommen bei den Fans sehr gut an: "So viele verschiedene tolle Frauen. Jede auf ihre Art ganz wunderschön. Ich bin begeistert, dass es nun endlich 'Princess Charming' gibt", schwärmte jemand anderes auf der Plattform.

Anzeige

TVNOW Irina Schlauch, Princess Charming 2021

Anzeige

Instagram / irina.schlauch Irina Schlauch und Nicolas Puschmann

Anzeige

TVNOW "Princess Charming"-Kandidatinnen, Folge fünf

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de