Hat Irina Schlauch nicht nur die Kandidatinnen, sondern auch die Fans um den Finger gewickelt? Seit Dienstag ist die erste Folge der lesbischen Kuppelshow Princess Charming bei TVNOW abrufbar – und in der geht es direkt voll zur Sache: Immerhin verdrehte die Princess den 20 Single-Frauen beim ersten Abend direkt den Kopf. Zudem gerieten zwei Girls gewaltsam aneinander, woraufhin sie sofort rausflogen. Doch wie kam die erste "Princess Charming"-Folge eigentlich bei den Zuschauern an?

Viele zeigten sich begeistert: "So ein tolles queeres Format", zog ein User beispielsweise auf Twitter ein Fazit. Andere Nutzer schwärmten hingegen von den unterschiedlichen Kandidatinnen – sie schrieben unter anderem: "So viele verschiedene tolle Frauen. Jede auf ihre Art ganz wunderschön. Ich bin begeistert, dass es nun endlich 'Princess Charming' gibt" oder auch "Da sind richtig tolle Charaktere dabei. Ich freue mich auf mehr." Doch nicht bei jedem Zuschauer kamen die Girls so gut an. "Manche Frauen finde ich jetzt schon ziemlich anstrengend", machte ein anderer User seinem Ärger Luft.

Und auch eine aktuelle Promiflash-Umfrage (Stand: 28. Mai 2021; 11:00 Uhr) zeigt, wie begeistert die Fans bislang von "Princess Charming" sind. Von 572 Teilnehmern gaben 439 an, dass ihnen die Auftaktfolge total gut gefallen hat – das entspricht 76,7 Prozent aller Stimmen! Nur 133 Leser – also 23,3 Prozent – waren von der ersten Folge der Kuppelshow noch nicht überzeugt.

TVNOW Die "Princess Charming"-Singles 2021

TVNOW Die "Princess Charming"-Villa

TVNOW Miri, Sarina und Bine, "Princess Charming"-Kandidatinnen 2021

