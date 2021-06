Sarah Engels (28) bekommt eine Tochter! Schon vor Wochen verkündete die Sängerin, dass sie und ihr Mann Julian (28) den ersten gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Damals verriet sie bereits, dass sie das Geschlecht des Kindes bereits kennt. Mittlerweile hat sie auch ihre Fans eingeweiht. Und obwohl sich die "Genau hier"-Interpretin zuvor nicht einmal verplappert hat, sind die wenig überrascht: Sie rechneten bereits mit einem Mädchen.

Das zeigt eine Promiflash-Umfrage. 84,1 Prozent der 849 Teilnehmer (Stand: 26. Juni, 14:30 Uhr) gaben an, dass sie es im Gefühl hatten, dass bei den Engels ein Töchterchen unterwegs ist. Lediglich 15,9 Prozent hatten nicht darauf getippt. Sarah selbst hatte ihre Follower beim Countdown zu ihrem Gender Reveal in ihrer Instagram-Story um eine Einschätzung gebeten. Auch dabei waren sich 80 Prozent sicher, dass Alessio (6) eine Schwester bekommt.

Die werdende Zweifachmutter ist darüber mit Sicherheit besonders happy. Schon lange vor ihrer Schwangerschaft machte sie deutlich: Wenn sie noch einmal ein Baby erwartet, würde sie sich sehr über ein Mädchen freuen. "Das ist so das, was ich bei Alessio dann manchmal vermisse, zum Beispiel so schöne Spängchen ins Haar zu machen, schicke Kleidchen anzuziehen", erzählte sie im Mai 2020 im Interview mit RTL.

Instagram / sarellax3 Sarah Engels in ihrer zweiten Schwangerschaft

Instagram / sarellax3 Julian und Sarah Engels bei der Verkündung des Babygeschlechts

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardi im Juni 2020

