Rebecca Mir (29) und Massimo Sinató (40) sind ein absolutes Traumpaar! Im Sommer 2012 machten die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin und der Let's Dance-Profitänzer ihre Liebe offiziell. Rund drei Jahre später wagte das Paar dann den nächsten Schritt und gab sich bei einer romantischen Zeremonie auf Sizilien das Jawort. Inzwischen sind sechs Ehejahre vergangen: Zu ihrem Hochzeitstag widmeten sich Rebecca und Massimo nun gegenseitig liebevolle Worte!

"27.06.2015 – für immer dein", schrieb Rebecca mit zwei roten Herz-Emojis via Instagram und teilte passend zu ihrem sechsten Ehejubiläum einen Schnappschuss, der die beiden am Tag ihrer Hochzeit an der traumhaften Küste zeigt. Mit einem strahlenden Lächeln hält der Bartträger die Beauty in seinen Armen. Auch auf dem Profil des Sportlers ist ein rührender Beitrag zu finden. "Liebe dich für immer", verkündete Massimo zu einer Aufnahme, auf der er seiner Liebsten einen Schmatzer auf die Wange drückt.

Die beiden scheinen einfach füreinander bestimmt. Im April dieses Jahres wurde das Liebesglück der beiden sogar noch mit einem gemeinsamen Kind getoppt. Ihr Söhnchen macht die TV-Bekanntheiten zu stolzen Eltern – dafür nehmen die Turteltauben auch mal die eine oder andere schlaflose Nacht mit ihrem Sprössling in Kauf.

Instagram / massimo__sinato Rebecca Mir und Massimo Sinató im Juli 2020

Getty Images Rebecca Mir und Massimo Sinató im Januar 2018 in Berlin

Instagram / massimo__sinato Massimo Sinató und Rebecca Mir 2020

