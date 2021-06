Heidi Klum (48) zeigt sich ausnahmsweise mal wieder angezogen! In den vergangenen Wochen begeisterte die Germany's next Topmodel-Jurorin ihre Community im Netz immer wieder mit superheißen Schnappschüssen von sich: Mal setzte sie ihren durchtrainierten Body in hautengen Bikinis in Szene, mal ließ sie sich oben ohne am Strand ablichten. Jetzt verzückt Heidi die Fans mit einem Foto, auf dem sie ungewohnt viel Kleidung trägt. Sie teilte ein Foto mit ihrem Mann Tom Kaulitz (31) und dessen Bruder Bill (31)!

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die 48-Jährige jetzt eine Aufnahme, die sie mit den Zwillingen am Strand zeigt. Die drei scheinen den Ausflug ans Meer sehr zu genießen: Glücklich lächeln sie in die Kamera und wirken dabei total vertraut, während sie vor der Strandkulisse posieren. "Kalifornien", schreibt Heidi in Großbuchstaben unter den Beitrag und fügt passend dazu unter anderem ein Palmen-Emoji an.

Dass Bill zur Frau seines Bruders ein super Verhältnis hat, dürfte mittlerweile eigentlich jedem bekannt sein. Sie verbringen sehr viel Zeit zu dritt. Trotzdem achtet der Tokio Hotel-Frontmann darauf, dass das Paar genug Freiraum hat. "Natürlich ist es ein bisschen anders, als es das vorher war. [...] Wir [Bill und Tom] sitzen abends nicht mehr auf der Couch zusammen", erzählte der 31-Jährige kürzlich in der Talkshow "3 nach 9".

Instagram / heidiklum Heidi Klum im Juni 2021

Instagram / heidiklum Tom Kaulitz und Heidi Klum, Juni 2021

Getty Images Bill Kaulitz, Heidi Klum und Tom Kaulitz im November 2019

