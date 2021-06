Hunter McGrady schwelgt im Mutterglück! Noch Anfang Mai hatte das Curvy-Model einen schweren Schicksalsschlag verkraften müssen. Ihr Bruder Tynan kam mit gerade einmal 23 Jahren ums Leben, vermutlich bei einem Unfall. Zu dieser Zeit war die Blondine bereits hochschwanger und erwartete mit ihrem Mann Brian ihr erstes Baby. In der tiefen Trauer darf sich das Plus-Size-Model nun über die Geburt ihres ersten Kindes freuen, denn: Hunters Sohn ist endlich auf der Welt!

In ihrer Instagram-Story verkündete die 28-Jährige jetzt diese süße Nachricht und versuchte, ihre Freude zum Ausdruck zu bringen. "Ich habe noch nie eine Liebe wie diese erlebt. Ich genieße die pure Glückseligkeit. Ich kann es kaum erwarten, euch diesen süßen Jungen vorzustellen", schrieb Hunter zu einem Foto des Neugeborenen. Das Gesicht des Kleinen ist darauf zwar nicht zu sehen, dafür seine Hand, die den Finger seiner Mama fest umklammert.

Wie schwer es Hunter fiel, ihre Schwangerschaft und die Trauer um ihren Bruder miteinander zu vereinbaren, beschrieb sie zuvor ebenfalls in einem Post. Vor dem Tod des 23-Jährigen hatte sie sich voll und ganz auf ihr Baby gefreut, doch mit seinem Ableben sei dieses Thema völlig in den Hintergrund gerutscht. "Ich habe kaum mehr daran gedacht, dass ich schwanger bin und habe mich deshalb so schrecklich schuldig gefühlt", gestand das Model. Der Gedanke, dass ihr Bruder nun in ihrem Sohn weiterlebe, habe die Beauty jedoch getröstet.

Instagram / huntermcgrady Tynan McGrady und Hunter McGrady

Instagram / huntermcgrady Hunter McGradys Sohn im Juni 2021

Instagram / huntermcgrady Hunter McGrady und ihr Mann Brian im Juni 2021

