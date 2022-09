Model Hunter McGrady erwartet jetzt weiteren Nachwuchs!

Hunter McGrady kann sich über weiteren Familienzuwachs freuen! Das Curvy-Model begrüßte erst vergangenes Jahr ihr erstes Kind auf der Welt – Söhnchen Hudson Tynan machte das Familienglück perfekt. Die Beauty teilt mit ihrer Community gerne private Einblicke aus ihrem Alltag als frischgebackene Mama – bereits ihre erste Schwangerschaft genoss die US-Amerikanerin in vollen Zügen. Jetzt hat Hunter McGrady tolle Neuigkeiten, denn sie und ihr Mann Brian erwarten ihr zweites Baby!

Die freudigen Nachrichten verkündete die 29-Jährige via Instagram. "Nun, ich denke, es ist an der Zeit, die Neuigkeiten zu teilen! Hudson wird ein großer Bruder!", schrieb Hunter unter dem emotionalen Video. In dem Clip sieht man die Blondine gemeinsam mit ihrer Familie, denen sie von ihrer Schwangerschaft erzählt. "Wir könnten nicht aufgeregter sein, diesen neuen Lebensabschnitt zu beginnen und unsere Familie zu vergrößern. Ich fühle alle Emotionen, von Aufregung über Nervosität bis hin zu Schwindelgefühlen!", schwärmte Hunter.

Hunter verriet, dass sie auch während ihrer zweiten Schwangerschaft ihre Fans auf dem Laufenden halten wird. "Ich kann es kaum erwarten, diese Reise in den nächsten Monaten wieder mit euch zu teilen, da ihr alle beim letzten Mal so freundlich und unterstützend wart", bedankte sie sich bei ihren Followern.

Hunter McGrady und ihr Sohn Hudson

Hunter McGradys Sohn Hudson

Hunter McGrady mit ihrem Mann Brian und Sohn Hudson Tynan

