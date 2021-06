Sarah Engels (28) rockt den Mama-Look! Die Sängerin erwartet gerade nach Sohnemann Alessio (6) das erste gemeinsame Kind mit ihrem Mann Julian Engels (28) – dieses Mal wird es ein kleines Mädchen! Die Hälfte der Schwangerschaft hat das DSDS-Sternchen auch schon geschafft: Sie befindet sich bereits im fünften Monat. Ihr Babybauch ist inzwischen nicht mehr zu übersehen – und Sarah weiß ganz genau, wie sie ihn perfekt in Szene setzt!

Via Instagram veröffentlichte die 28-Jährige zwei Fotos aus Berlin, wo sie gerade für den Musicalfilm "Toni & Tom" vor der Kamera steht. Die Zweifachmama in spe zeigt auf den Bildern ganz stolz ihr Bäuchlein und bezaubert dabei in einem superstylishen Outfit: Sarah kombiniert hier einen Anglerhut mit weißen Plateau-Sandalen, einem Leo-Bralette und einem roten Minirock – der ihre Babyrundungen umschmeichelt.

Da war wohl jemand in der Hauptstadt shoppen! Erst vor ein paar Tagen beschwerte Sarah sich noch, dass sie aufgrund ihrer Schwangerschaftskugel nicht mehr in ihre Klamotten passe. "In einigen Sachen fühle ich mich jetzt schon ziemlich unwohl", offenbarte sie auf Instagram. Damals schwankte sie noch zwischen Umstandsmode – oder Oversize-Stücken. Wie gefällt euch ihr neuer Schwangerschaftslook? Stimmt ab!

Instagram / sarellax3 Sarah Engels in Berlin

Instagram / sarellax3 Sarah und Julian Engels verkünden das Babygeschlecht

Instagram / sarellax3 Sarah Engels zeigt ihren Babybauch

