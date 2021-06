Es wird schon seit Längerem spekuliert, nun ist es endlich offiziell: Lukas Podolski (36) wird der neue Juror bei Das Supertalent. Das wurde nun in einer RTL-Pressekonferenz bekannt gegeben, bei der auch Promiflash anwesend war. Damit ersetzt der Fußballstar als erstes Mitglied der neuen Jury tatsächlich Dieter Bohlen (67), der vor allem wegen seiner oftmals fiesen Sprüche berüchtigt war. Aber welche Rolle übernimmt Poldi als Juror? Lukas steht für das sogenannte Supertalent-Versprechen.

Das erklärte zumindest RTL-Unterhaltungschef Kai Sturm (60) während der Pressekonferenz: "Du wirst da sein als das Versprechen, das 'Das Supertalent' abgibt", meinte er zu dem 36-Jährigen und spielte darauf an, dass Lukas' Fußballtalent einst genauso entdeckt wurde wie die vielen Talente, die Poldi bald hoffentlich bei "Das Supertalent" entdeckt. "Ich habe auch damals die Chance bekommen – und RTL ist jetzt derjenige, der anderen die Chance auf der Bühne gibt", erzählte der Star-Kicker selbst.

Wer neben Poldi am Jurypult sitzen wird, ist bisher noch nicht bekannt. Gerüchten zufolge soll allerdings Hape Kerkeling (56) der zweite Kollege im Bunde werden. Was würdet ihr dazu sagen, wenn Lukas und Hape gemeinsam in der "Das Supertalent"-Jury sitzen würden? Stimmt ab!

TVNOW / Stefan Gregorowius Lukas Podolski mit dem Geschäftsführer von RTL Henning Tewes

Getty Images Lukas Podolski bei der Weltpremiere des Dokumentarfilms "Kroos" von Toni Kroos im Jahr 2019

Getty Images Hape Kerkeling, Comedian

