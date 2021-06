Pascal Büchel (29) kann offenbar Männer gut durchschauen – und hilft genau aus diesem Grund nun seiner besten Freundin Sandy. In der neuen Kuppelshow "Mein Date, mein bester Freund & ich" unterstützen schwule Männer ihre besten Freundinnen dabei, den perfekten Mann zu finden. Der ehemalige Prince Charming-Kandidat Pascal wird in der bald anlaufenden Datingshow seiner Freundin darin mit Rat und Tat zur Seite stehen – und dabei vielleicht auch selbst einen potenziellen Partner finden, wie er im Promiflash-Interview andeutet.

Der frühere "Prince Charming"-Teilnehmer verriet jetzt, wie es sich anfühlte, nicht selbst Kandidat in einer Datingshow zu sein: "Ich fand es schon scheiße, dass Sandy mir meine Show gestohlen hat", scherzte er und ergänzte, dass er sich über seine Teilnahme in der Sendung natürlich gefreut habe. "Die Möglichkeit besteht ja trotzdem, dass ich auch jemanden kennenlerne [...] Es sind ja auch andere schwule Männer in der Villa", sagte er gegenüber Promiflash. Der 29-Jährige habe laut eigener Aussage in der Sendung mitgemacht, um ein Abenteuer zu erleben.

Pascal erklärte außerdem, dass Sandy sich seine Ratschläge definitiv zu Herzen nehme, die beiden in der Sendung aber auch mehrfach diskutieren. Dennoch ist Sandy sehr froh, Pascal bei dem Experiment an ihrer Seite zu haben: "Ich denke, er durchschaut die Typen besser. Ich lasse mich leider immer sehr schnell täuschen, wenn ein Mann mir die Sternchen vom Himmel holt", verriet sie Promiflash.

"Mein Date, mein bester Freund & ich" – ab 5. Juli 2021 immer montags um 20:15 Uhr auf Sat.1.

Instagram / paesls_life Pascal Büchel, ehemaliger "Prince Charming"-Kandidat

