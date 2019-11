Eigentlich galt der österreichische Barkeeper Pascal Büchel (28) bei den Prince Charming-Kandidaten der ersten Staffel als Favorit auf den Sieg. Doch Nicolas Puschmann forderte in Folge vier seine Krawatte zurück und schickte Pascal schließlich nach Hause. Im ersten Moment war der 28-Jährige traurig darüber, wie er gegenüber Promiflash verriet. Lange ließ er sich davon aber nicht herunterziehen. Pascal hat sogar schon ein neues Objekt der Begierde gefunden – und das kommt ebenfalls aus dem beliebten Dating-Format.

So deutete Pascal im Promiflash-Interview an, dass der eine oder andere Konkurrent für ihn interessanter sein könnte als der Krawattenverteiler Nicolas. "Optisch sind auf jeden Fall ein paar Pralinchen dabei, definitiv würde es da ein paar geben. Ich nenne jetzt aber keine Namen. Da sind so zwei, drei dabei, die ich auch später gerne wieder treffen würde mit einer Absicht auf mehr", offenbarte Pascal weiter. Um wen es sich dabei genau handelt, wollte er vorerst aber nicht verraten. Das gibt das TV-Gesicht dann sicher erst bekannt, wenn er sich sicher ist, dass die andere Partei genauso fühlt.

Neben einer möglichen Liebelei mit einem der Konkurrenten, scheint Pascal aber auch echte Kumpels in der Gentlemen-Villa gefunden zu haben. "Es sind aber auch einige dabei, die ich freundschaftlich gerne wiedersehen würde", sagte er.

Jeden Mittwoch eine neue Folge "Prince Charming bei TVNow.

TVNOW Setfoto von "Prince Charming"

Anzeige

TVNOW Pascal Büchel, "Prince Charming"-Kandidat

Anzeige

TVNOW Szene aus "Prince Charming" Staffel eins

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de