Micha hat sein Liebesglück gefunden – aber nicht in Maria Bell! Der Fußballer war einer der Single-Männer der diesjährigen Mein Date, mein bester Freund & ich-Staffel. In der Show konnte er von Beginn an Kandidatin Maria Bell und ihren schwulen besten Freund Steven von sich überzeugen. Schon bald passte zwischen die beiden kein Blatt. Micha und Maria gingen sogar als Zweitplatzierte aus dem Format hervor – doch ein Paar wurde aus ihnen nicht. Aber lange Trübsal geblasen hat der Sportler wohl nicht, denn er ist jetzt glücklich an Denise Bröhl vergeben!

Das verriet die einstige Love Island-Kandidatin nun gegenüber Promiflash. Sie war Micha erstmals auf einer Veranstaltung nach den Dreharbeiten von "Mein Date, mein bester Freund & ich" begegnet. "Unsere Blicke haben sich getroffen und ich war einfach hin und weg", schwärmte das TV-Sternchen vom ersten Augenkontakt mit dem Hottie. "Ja, ich bin jetzt vergeben und in einer festen Beziehung", freute sich Denise über die Zweisamkeit mit ihrem Micha.

Doch wie denkt Denise darüber, dass Micha bei "Mein Date, mein bester Freund & ich" noch mit Maria geflirtet hatte, was das Zeug hält, und später angab, sich mit ihr etwas Festes vorstellen zu können? "Ich bin da ehrlich: Ich habe mir nicht eine Folge angesehen", stellte sie im Promiflash-Interview klar. Was vergangen ist, ist vergangen, weiß die TV-Bekanntheit. "So ein kleiner harmloser Flirt interessiert mich nicht", betonte die Beauty.

SAT.1/Richard Hübner "Mein Date, mein bester Freund & ich"-Kandidaten Maria Bell und Steven Porter

SAT.1/Richard Hübner Micha, "Mein Date, mein bester Freund & ich"-Teilnehmer

privat Micha und Denise Bröhl, Reality-TV-Teilnehmer

