Zwischen Colleen Schneider und ihrem TV-Partner Sebastian hat es nicht geklappt! In der Datingshow Mein Date, mein bester Freund & ich verguckten sich die hübsche Blondine und der Koch ineinander. Doch schon während der Sendung machte die TV-Bekanntheit immer wieder deutlich, dass ihr Basti zu anhänglich sei. Ins Finale schaffte es das TV-Paar nicht. Promiflash hakte jetzt bei Colleen nach, wie es bei ihr und Basti nach der Show weiterging!

Im Promiflash-Interview gab Colleen zu, dass der Eindruck in der Sendung, dass Basti schon wesentlich weiter war als sie, stimmte. "Basti hat immer von einer sexuellen Anziehung gesprochen, diese war aber eher einseitig. Ich habe mich nicht wirklich zu ihm hingezogen gefühlt", stellte die Ex-The Mole-Kandidatin klar. Sie habe ihn dennoch ins Herz geschlossen und seine Aufmerksamkeit genossen, "leider ist er aber nicht die Art von Mann, in die ich mich verliebe", gab die Beauty zu verstehen.

Dennoch haben sich Colleen und Basti nach den Dreharbeiten nicht aus den Augen verloren und teilen sich heute sogar denselben Freundeskreis. Nach der TV-Erfahrung bei "Mein Date, mein bester Freund & ich" ist Colleen aber durchaus wieder bereit, ihr Liebesglück in einer Fernsehsendung zu finden. "Man kann sicher auch in einem Reality- oder Actionformat auf den richtigen Partner treffen. Ich bleibe also dran", betonte sie gegenüber Promiflash.

