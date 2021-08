Mohamed Aidi (35), Lela Roth und ihr bester Freund Nik haben Mein Date, mein bester Freund & ich gewonnen! Das Trio stieß erst in der dritten Folge zum Cast der Datingshow hinzu. Andere Single-Frauen wie zum Beispiel Maria Bell waren zu diesem Zeitpunkt schon mit ihren Auserwählten vercoupelt. Im Finale setzten sich schließlich Mo und Lela gegen ihre Gegner Maria und Micha durch und gewannen damit die Show. Doch ist ihr Sieg auch verdient?

Immerhin näherten sich Lela und Mo in der Datingshow körperlich im Gegensatz zu den anderen Couples einander gar nicht an. Es gab auch keinen Kuss zwischen ihnen. Das missfiel auch einigen Kandidaten. So hatte etwa Teilnehmer Gino das TV-Paar kurz vor dem Finale für den Rausschmiss nominiert, weil andere Couples schon wesentlich weiter waren als die beiden.

Gegenüber Promiflash betonte Lela jedoch, dass sie mehr Zeit brauche, um sich einem Mann gegenüber zu öffnen. "Mir war es wichtiger, emotional mit Mo zu connecten und ihn richtig kennenzulernen, bevor wir uns körperlich nahekommen", gab die Marketing-Managerin an. Trotz ihrer defensiven Art erspielte sie mit ihrem TV-Partner mit dem Sieg 50.000 Euro für ihren besten Freund Nik. Findet ihr, Lela, Mo und Nik haben verdient gewonnen? Stimmt unten ab!

