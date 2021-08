Ein großer Shoppingtrip, ein Luxusurlaub oder doch ein wohltätiger Zweck – wofür wird Nik sein Preisgeld wohl nutzen? Der frischgebackene Realitystar gewann mit seiner besten Freundin Lela Roth sowie Mohamed Aidi (35) die erste Staffel von Mein Date, mein bester Freund & ich – und sicherte sich damit das stolze Sümmchen von 50.000 Euro. Promiflash hat bei Nik mal nachgehakt, was er nun mit dem vielen Geld auf seinem Konto anfangen möchte.

Wie er gegenüber Promiflash erklärt, sei er noch immer total geflasht und könne es noch gar nicht richtig begreifen, dass er jetzt so reich ist. Natürlich plane er, die Gewinnsumme brüderlich mit Lela zu teilen – und er hat auch schon eine Idee, was er mit seiner Hälfte machen möchte. "Mit meinem Teil werde ich meiner Mutter als auch meinen Schwestern einen schönen Urlaub ermöglichen, meinem Patenonkel, der mich mein ganzes Leben lang schon unterstützt, einen Teil geben, und der restliche Teil wird hoffentlich gut angelegt", verrät der 24-Jährige.

Was seine Zukunft im TV betrifft, da hat er noch keine genaueren Pläne. Doch er hat auf alle Fälle Blut geleckt und könnte sich vorstellen, bald wieder einmal bei einem Fernsehprojekt mitzumachen – am besten zusammen mit seiner "Partnerin in crime" Lela. "Gegen das Dschungelcamp hätte ich natürlich auch nichts einzuwenden, hier dürfte Lela natürlich als Begleitung mit", teilt er lachend mit.

"Mein Date, mein bester Freund & ich" – alle Folgen auf SAT1.de und Joyn.

Anzeige

Instagram / nik.kln Nik und Lela, Juni 2021

Anzeige

SAT.1/Richard Hübner Nik, "Mein Date, mein bester Freund & ich"-Kandidat

Anzeige

SAT.1/Richard Hübner "Mein Date, mein bester Freund & ich"-Kandidaten Lela und Nik

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de