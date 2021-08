Ist das Liebesexperiment bei Mein Date, mein bester Freund & ich geglückt? In der Datingshow suchten acht Single-Frauen mithilfe ihres schwulen besten Freundes nach ihrem persönlichen Mister Right. Maria Bell blieb mit ihrem Auserwählten Micha sogar von Tag eins der Show bis zum Finale zusammen. Nach der letzten Folge fragen sich Fans, wer heute ein Liebespaar ist. Die Antwort dürfte so manchen Zuschauer sicherlich enttäuschen: Aus der Sendung ging keine einzige Beziehung hervor.

Chethrin Schulze (29), die mit ihrem TV-Partner Alan Wey die Show kurz vor dem Finale verlassen musste, stellte daraufhin direkt auf Instagram klar, dass sie nicht vergeben ist. "Ich habe mich leider nicht verliebt", erklärte die Ex-Love Island-Teilnehmerin. Auch Colleen Schneiders Love Couple Sebastian gab an, dass sich nur eine Freundschaft zwischen den beiden im Nachhinein entwickelte. Single-Frau Lela Roth betonte ebenfalls, dass aus ihr und Mohamed Aidi (35) kein Liebespaar wurde.

Einige Fans haben auch gehofft, dass sich zwischen Michi Bauer (30) und Joanna was ergibt. Immerhin äußerte die Hamburgerin in der Show mehrfach, wie perfekt es zwischen ihnen passe. "Michi und ich haben im richtigen Leben doch andere Ansichten vom Leben", gab die 30-Jährige auf Instagram preis. Maria und Micha sind ebenfalls nicht zusammen. Doch Letzterer fand sein Liebesglück inzwischen in einer anderen Person: Der Fußballer ist jetzt mit Denise Bröhl zusammen.

Die letzte Folge von "Mein Date, mein bester Freund & ich" – am Montag, 2. August 2021, 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

