Andrej Mangold (34) hatte da eine Vorahnung! Im vergangenen Jahr nahm der einstige Bachelor an der Sendung Das Sommerhaus der Stars teil. Dort begegnete er einer seiner Rosenanwärterinnen Evanthia Benetatou (29) – mit dabei ihr damaliger Verlobter Chris Broy. Zwischen den TV-Stars kam es zu mehreren krassen Auseinandersetzungen, sodass schnell klar wurde: Sie werden wohl keine Freunde mehr. Umso pikanter: Chris und sein TV-Rivale treffen nun bei Kampf der Realitystars wieder aufeinander – und damit hat Andrej schon vorab gerechnet!

Das verriet er nun in seinem gemeinsamen Podcast mit Sam Dylan (30) namens "Ready or Not". Andrej sei klar gewesen, dass er bei den Dreharbeiten höchstwahrscheinlich auf jemandem aus dem Sommerhaus treffen wird. "Ich wusste, dass Eva schwanger ist, deswegen war die Chance sehr gering, weil schwanger kannst du an so einem Format nicht teilnehmen. Aber sie hat ja auch noch einen Ex-Freund und dann war mir klar, dass der reinkommt", erzählte der Unternehmer und bewies damit seinen richtigen Riecher.

Im weiteren Gespräch mit Sam erklärte er auch, warum er trotz des krassen Shitstorms nach dem Sommerhaus dem Showbiz nicht den Rücken kehrt: "Ich möchte mich nicht aus dem Reality-TV zurückziehen mit diesem Eindruck, den ich hinterlassen hab. Deswegen habe ich gesagt, ich gehe dieses Abenteuer noch mal ein."

