Maria Bell kann anscheinend auch anders! Bei Temptation Island V.I.P. war die Beauty eine der auffälligsten Verführerinnen. Sie zeigte sehr großes Interesse an dem vergebenen Muskelmann Calvin Kleinen (28). Dass Letzterer aber auch mit den anderen Ladys ungeniert flirtete, ging der temperamentvollen Italienerin ziemlich gegen den Strich. So kam es sogar zu dem ein oder anderen TV-Ausraster. Nun nimmt sie an der neuen Datingshow Mein Date, mein bester Freund & ich teil – und da wird Maria wohl eine ganz andere Facette von sich zeigen!

Ab dem 05. Juli kann man dabei zusehen, wie sie mithilfe ihres Kumpels Steven versucht, den richtigen Mann für sich zu finden. Die Devise der 36-Jährigen lautet dabei: authentisch bleiben. Wird Maria also wieder ausschließlich für Drama sorgen? "Ich bin mir sicher, die Zuschauer werden eine neue Seite von mir kennenlernen, die bis jetzt nicht gezeigt wurde", erklärte sie nun im Promiflash-Interview. Was das genau bedeuten soll, verriet die TV-Bekanntheit aber noch nicht. Doch auch ihr BFF Steven ist sich sicher, dass Maria den ein oder anderen Zuschauer überraschen wird.

"Sie konnte endlich ihr wahres Gesicht zeigen", erzählte der Hottie aus Marburg gegenüber Promiflash. Dazu gehört natürlich auch ihre direkte Art. "Ich erobere sehr gerne und ich gebe auch sehr viel Liebe. Aber wenn der Mann mich nicht will: 'Bye. Bye. Next!' ", betonte Maria im weiteren Gespräch – das klingt doch schon mal vielversprechend.

"Mein Date, mein bester Freund & Ich" – ab 5. Juli 2021, immer montags, um 20:15 Uhr in SAT.1.

TVNOW Maria Bell, Calvin Kleinen und Sarah Milewski bei "Temptation Island V.I.P."

TV NOW Calvin Kleinen und Maria Bell bei "Temptation Island V.I.P."

SAT.1/Richard Hübner "Mein Date, mein bester Freund & ich"-Kandidaten Maria Bell und Steven

