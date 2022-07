Wegen Gigi: Kandidaten zoffen sich bei "Ex on the Beach"!

Bei Ex on the Beach fliegen die Fetzen! Zuletzt sorgte Michelle Daniaux am mexikanischen Strand für Aufruhr: Die Ex von Luigi Birofio kam in die Show, um Rache zu nehmen. Gigi war zunächst verdutzt, setzte aber später alles daran, die Beauty zurückzugewinnen. Das sorgte für Spannungen innerhalb der Villa – denn auch andere mischten sich ein: Am Abend eskalierte der Streit!

Der Grund: Maria Bell, die schon mit Gigi in der Show knutschte, erzählte Michelle, was der Influencer bereits alles in der Villa mit den Frauen getrieben hat – unter anderem auch Sex mit Romina. Michelle zeigte sich dankbar über Marias Offenheit. "Ich finde es schon ein bisschen unehrlich und fake, wenn man mir ins Gesicht lacht und mir nicht sagen kann, ich hatte was mit Gigi", erklärte sie später im Einzelinterview.

Diese Ehrlichkeit von Maria kam jedoch nicht bei allen gut an – besonders Gigi war alles andere als begeistert. Die anderen Kandidaten stellten sich prompt hinter den Stuttgarter und verteidigten ihn. "Warum fängst du an, ihr irgendwelche Sachen zu erzählen? Das ist Gigis Aufgabe, warum mischst du dich ein in die Beziehung?", schrie Lejla Maria an. Und auch Gigi feuerte gegen sie, sie habe keine Ahnung, was bei ihm abginge. Maria schien das aber nicht sonderlich zu berühren.

Alle Infos zu "Ex on the Beach" bei RTL+

RTL / Seapoint Gigi Birofio und Michelle Daniaux, Reality-TV-Teilnehmer

TVNOW / Frank Fastner "Temptation Island V.I.P."-Verführerin Maria Bell

Instagram / gigibirofio Gigi Birofio, "Prominent getrennt"-Kandidat 2022

