Mega-Beef: Mariah und Cedric streiten bei "Ex on the Beach"

Sie geraten aneinander! Bei Ex on the Beach wird es mal wieder laut – jedoch nicht wegen einer der zahlreichen Partys in dem Format. Schon in den vergangenen Folgen rasteten die Kandidaten Sascha und Leyla dermaßen aus, dass sie die Show sogar unfreiwillig verlassen mussten. Auch Gina hatte einen emotionalen Ausbruch – und jetzt sorgen der einstige #CoupleChallenge-Gewinner und sein Ex-Flirt für negative Stimmung: Cedric Beidinger und Mariah Bell zoffen sich heftig!

Schon als der Muskelmann die gebürtige Italienerin am Strand entdeckt hatte, klappte ihm die Kinnlade runter. Offenbar konnte Cedric da schon erahnen, was ihm blühen wird. Mariah schoss auch sofort gegen ihn und unterstellte ihm, alles für Likes und Follower zu tun. Cedric meinte, sie würde lügen – und so schaukelte es sich hoch. In der Villa angekommen, schilderte der Blondschopf den anderen Teilnehmern seine Sicht, wie es wohl mit der temperamentvollen Beauty abgelaufen ist. "Sie hat im Livestream meine Mutter beleidigt", führte er aus.

Daraufhin fing Mariah vor der versammelten Gruppe an zu weinen: "Das war zu sehr Angriff. Das war ohne Grund, ich bin voller Frieden hier, ich will Spaß haben", schluchzte sie. Sie könne nicht verstehen, warum Cedric so über sie redet. Doch der ließ nicht locker. "Ich habe Angst vor ihr, dass sie sogar handgreiflich wird", meinte er dann zu Jill (21) und Anna. Die Kandidatin Roma nahm das Kurvenwunder jedoch in Schutz. Es sei nicht fair, dass Cedric so über sie rede.

