Wie empfand "Ex on the Beach"-Maria den Korb von Kamill?

Wie ging Maria Bell damit um? Bei Ex on the Beach flogen zwischen ihr und Kandidat Kamill Rutkowski für kurze Zeit die Funken: Nach einem Partyabend verbrachten sie sogar die Nacht zusammen. Danach zeigte der Reality-TV-Kandidat ihr jedoch die kalte Schulter und es blieb bei einer einmaligen Sache. Promiflash fragte bei der einstigen Big Brother-Teilnehmerin nach: Wie hat Maria Kamills Korb verkraftet?

Offenbar war es für sie keine große Sache, ihr sei lediglich aufgefallen, dass Kamill anders als am Vortag war. "Ich wollte ehrlich gesagt die Lage abchecken, da er den Tag danach etwas kühler gewirkt hat", erklärte sie im Promiflash-Interview, ging aber nicht weiter darauf ein. Vielmehr hatte sie jedoch Interesse an Marc Zimmermann!

Mit ihm bandelte sie vor Kamill an – doch der war nicht wirklich begeistert davon, dass er einfach ersetzt wurde. Nach den Dreharbeiten suchte Maria noch einmal das Gespräch mit ihm. "Tatsächlich habe ich versucht, Marc außerhalb der Kameras zu kontaktieren, [...] allerdings erfolglos", gab die Temptation Island V.I.P.-Kandidatin zu.

Anzeige

Instagram / kamill_rtk Kamill Rutkowski, "Ex on the Beach"-Teilnehmer

Anzeige

Instagram / mariahbell1 Maria Bell, Influencerin

Anzeige

Instagram / marcz_instagraem Marc Zimmermann, Reality-TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de