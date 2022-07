Streit am Strand: Gina Beckmann mischt "Ex on the Beach" auf

Damit haben zwei wohl nicht gerechnet! Eigentlich haben Cedric Beidinger und Maria Bell miteinander schon eine verflossene Liebschaft bei Ex on the Beach getroffen. Doch die beiden wurden nicht verschont: Als das Terror-Tablet klingelte, mussten sie beide an den Strand kommen und lernten die neue Kandidatin kennen – und sie war für beide Kandidaten keine Unbekannte: Gina Beckmann zog in die "Ex on the Beach"-Villa ein und sorgte dort für mächtig Trubel!

Mit einer wehenden Regenbogenfahne stolzierte die einstige #CoupleChallenge-Gewinnerin am Strand entlang. Als Maria sie begrüßen wollte, blockte sie jedoch ab: "Weißt du, was du mir alles an den Kopf geworfen hast? Alter, dass du dich überhaupt traust!" Die beiden haben offenbar eine Vorgeschichte, in der es zu einer Knutscherei kam. Doch damit nicht genug: Cedric wollte damals zur gleichen Zeit etwas von Gina – hatte jedoch auch was mit Maria am Laufen! Später gingen Cedric und Gina schließlich eine Beziehung ein, was die Sache komplizierter machte und zum Streit mit Maria führte.

Nachdem das einstige Paar die Trennung noch einmal durchgekaut hat – und sowohl Cedric als auch Gina dem anderen miese Vorwürfe an den Kopf geworfen haben – sprach sich auch Maria noch einmal aus. Gina und sie beendeten nämlich damals ihre Freundschaft. "Mir ging es danach so schlecht, keinen Kontakt zu dir zu haben, du warst einfach ein Teil meines Lebens", führte die TV-Bekanntheit aus und kämpfte mit den Tränen. Wirklich vertragen konnten sich die drei jedoch nicht, denn sie wurden zurück in die Villa gerufen, damit Gina sich den anderen vorstellen konnte.

Anzeige

Instagram / basic_gina Gina Beckmann und Cedric Beidinger

Anzeige

Instagram / cedricbeidinger Cedric Beidinger, "Ex on the Beach"-Kandidat 2022

Anzeige

Instagram / mariahbell1 Gina Beckmann und Maria Bell, Influencerinnen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de