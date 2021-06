Esther Kobelt kann die neue Bachelorette-Staffel kaum erwarten! Vergangene Woche wurde das Geheimnis um die diesjährigen Kandidaten endlich gelüftet: Schnell wurde dabei klar, dass auch einige bekannte Gesichter um die Gunst von Maxime Herbord (26) buhlen werden – darunter der Influencer Jonathan Steinig und der ehemalige Are You The One?-Kandidat Dario Carlucci. Die Ex-Bachelor-Teilnehmerin Esther Kobelt ist von den Hotties total begeistert – und sogar ein bisschen neidisch auf die Rosenverteilerin!

"Oh mein Gott! Gab es jemals so viele hübsche Kandidaten in einer Staffel? Ich glaube nicht", schwärmt die Hannoveranerin in ihrer Instagram-Story. Esther freue sich schon sehr auf die Ausstrahlung der diesjährigen Ausgabe – und habe sogar schon ein paar Favoriten: Kenan Engerini (35), Leon Knudsen (33) und Dario haben es der ehemaligen Rosenanwärterin ganz besonders angetan. "Ich bin ein bisschen neidisch auf die wunderschöne Maxime", gibt die Studentin ehrlich zu.

Auch die ehemalige Bachelor in Paradise-Teilnehmerin Yeliz Koc (27) hat die Jungs schon unter die Lupe genommen. "Ich bin noch nie so begeistert von den Männern gewesen wie dieses Jahr", freute sich die Mama in spe in einer Instagram-Fragerunde. Sie findet neben den bereits genannten Rosenanwärtern auch noch Julian Dannemann (27), Max Adrio (31) und Benedikt Pfisterer (31) ganz toll.

Anzeige

TVNow Bachelorette-Teilnehmer Kenan Engerini

Anzeige

Instagram / dariocarlucci Dario Carlucci, Bachelorette-Teilnehmer

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de