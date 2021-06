Yeliz Koc (27) freut sich auf die kommende Bachelorette-Staffel. Am Mittwochabend wurde endlich bekannt gegeben, welche Männer sich ins Rosenabenteuer mit Maxime Herbord (26) stürzen. Bis die Zuschauer das Kennenlernen der Brünetten und ihrer Liebesanwärter verfolgen können, vergehen jedoch noch ein paar Tage. Das bedeutet aber nicht, dass sich die Fans nicht schon einmal ausmalen können, mit welchen Hotties es besonders spannend werden könnte. Ex-Bachelor-Girl Yeliz hat schon vorab ein paar Favoriten.

In einer Instagram-Fragerunde wollten die Follower von der Influencerin wissen, welche Kandidaten ihrer Meinung nach besonders gut zu Maxime passen könnten. Und offenbar hat die 27-Jährige eine ziemlich große Auswahl an möglichen Traumprinzen gefunden. "Ich war noch nie so begeistert von den Männern gewesen wie dieses Jahr", schreibt Yeliz. Zu ihren bisherigen Lieblingen zählen neben Are You The One?-Hottie Dario Carlucci auch Julian Dannemann (27), Leon Knudsen (33), Max Adrio (31), Kenan Engerini (35) und Benedikt Pfisterer (31). Diese Meinung könnte sich laut Yeliz aber schnell wieder ändern. "Das ist alles nur auf den ersten Blick", betont sie.

Einige Jungs dürften definitiv nicht nur nach dem Geschmack der Dunkelhaarigen sein, sondern auch dem von Rosenverteilerin Maxime entsprechen. "Dreitagebart und ein nettes Lächeln finde ich auch toll", verriet diese schon vorab gegenüber RTL.

Bachelorette-Teilnehmer Dario Carlucci

Bachelorette-Teilnehmer Julian Dannemann

Bachelorette Maxime Herbord

